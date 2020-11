Poliziotto individua uomo sospetto, sull’auto aveva 6kg di marijuana

L’intuizione di un operatore della Polizia di stato, del commissariato PS Anzio Nettuno, ha permesso alla squadra investigativa dello stesso ufficio di arrestare B.A di anni 54 di Nettuno. L’operatore di polizia a bordo al mezzo di servizio, di rientro da altro servizio, in località Sezze sulla strada regionale 156,notava il B. A, che a bordo ad una vettura si dirigeva in direzione Roma, vista la conoscenza diretta dell’uomo, e dei suoi pregiudizi di polizia, contattata la sala operativa, si attivavano le procedure per un fermo del mezzo. dai controlli effettuati sulla persona e successivamente sull’auto, venivano rinvenuti numerosi pacchetti di cellophane trasparente, contenente sostanza stupefacente tipo marijuana per un peso di circa 6kg. L’operazione di polizia svolta con professionalità dagli uomini della Squadra mobile romana e gli uomini del commissariato ps Anzio Nettuno, ha permesso il sequestro dello stupefacente e l’arresto del cittadino italiano.