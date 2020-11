Il centrosinistra di Nettuno esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Marino, storico esponente comunista di Nettuno. Persona integerrima e di grande cuore. Oggi è un giorno triste per la sinistra e per la città che perde un politico, ma soprattutto una persona perbene.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava