Nettuno. I consiglieri di maggioranza assenti in Commisssione. Il Presidente Taurelli: atto incomprensibile

La commissione Trasparenza e Legalità convocata questa mattina su piattaforma telematica, non si è potuta tenere a causa dell’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza. Ancora una volta un atto di incomprensibile ostilità politica verso una proposta costruttiva dell’opposizione. Rammento che la seduta di oggi era stata fissata per discutere il regolamento sull’accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi. Si tratta di un regolamento di trasparenza amministrativa fondamentale per chiunque, tra gli eletti,

voglia esplicare effettivamente la funzione di controllo. Spiace dover rilevare che anche su un regolamento così delicato, che dovrebbe essere l’esito di un’ampia condivisione con tutte le parti, non c’è nessuna voglia di collaborare. O forse, più semplicemente, anche la presenza in Commissione è diventata uno strumento di ricatto politico verso il sindaco per ottenere ruoli in giunta. D’altronde,

visti i consiglieri assenti (Armocida e Tomei), è lecito pensarlo.

Per correttezza faccio presente che il Cons. Mario Esposito ha notificato con anticipo di essere assente per motivi personali.

Il Presidente della Commissione Trasparenza

Dott. Antonio Taurelli