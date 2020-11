Crolla la falesia, De Angelis: “Tragedia sfiorata, Regione intervenga d’urgenza”

“Abbiamo sfiorato la tragedia, ieri mattina, lungo la costa di Anzio, a causa dell’ennesimo distacco di una grande porzione di falesia che, dalla strada, si è riversata nella sottostante spiaggia, all’altezza di Via Varese sulla litoranea Ardeatina. Lungo la costa anziate, nel tratto non ancora coperto dai lavori regionali di messa in sicurezza, (tra Lido Marechiaro ed i resti della Villa Neroniana), tramite​ il posizionamento dei , tra l’altro molto frequentato dai cittadini, dai turisti e dai pescatori, anche durante il periodo invernale, continuano a verificarsi consistenti cedimenti della falesia, che mettono in serio rischio l’incolumità pubblica e quella dei residenti a ridosso della litoranea”.

Lo ha scritto il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, nella nota urgente inviata questa mattina al Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, all’Assessore ai lavori pubblici, Mauro Alessandri ed al Direttore regionale alle infrastrutture e mobilità, in riferimento ai continui cedimenti della falesia lungo la costa anziate.

“Si tratta di un’opera fondamentale, ferma da tempo al primo lotto dei lavori, attesa da tutti gli operatori e dalla popolazione, per la messa in sicurezza della costa e delle aree di pregio del nostro territorio, – conclude nella nota il Sindaco De Angelis – che non può essere ulteriormente rinviata. Necessita intervenire con assoluta urgenza, in casi come questo gli atti e l’agire amministrativo è direttamente collegato con la vita delle persone”.