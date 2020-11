Alternativa per Anzio: Inaccettabile il gesto di Ranucci, si dimetta immediamente

“Il video postato ieri dall’assessore Giuseppe Ranucci non lascia alcuno spazio di interpretazione: un tale atteggiamento è assolutamente inaccettabile, soprattutto se si ricopre una carica pubblica. Ci auguriamo che la Polizia sporga denuncia.

Non è possibile minacciare dei pubblici ufficiali, il Comandante della Polizia Locale e il Sindaco stesso e pensare che si tratti “solamente” di un difetto caratteriale come fatto credere in passato. È inoltre assurdo che a protestare, per giunta con modi inqualificabili, contro le mancanze di un’Amministrazione comunale sia un componente della Giunta stessa. La responsabilità è anche sua.

Qualsiasi siano le motivazioni (e non si capisce dove sia il problema in un controllo se l’attività è realmente chiusa come stabilito dalle attuali disposizioni) Ranucci deve andare a casa e con lui tutta la maggioranza”.

Alternativa per Anzio