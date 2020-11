Anzio, De Angelis ringrazia Ranucci ed esprime solidarietà alla Polizia Locale

“Accolgo le dimissioni dell’Assessore alle politiche ambientali, Giuseppe Ranucci, che ringrazio per il grande lavoro svolto e per l’impegno profuso. Nel prendere le distanze dalle sue esternazioni pubbliche, pur comprendendo l’esasperazione e lo stress di tanti imprenditori, rinnovo la mia solidarietà, come ho già fatto personalmente, a tutto il Corpo della Polizia Locale ed in particolar modo al Comandante, Antonio Arancio, che, nel momento più difficile della nostra storia recente, sono attivi, con il loro fondamentale operato, sul territorio comunale”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alle dimissioni di Giuseppe Ranucci, da Assessore alle politiche ambientali.