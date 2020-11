Aprilia. Domanda di locazione di alloggio popolare, sul sito del Comune disponibile modulistica

È disponibile da questa mattina, sul sito del Comune di Aprilia, la modulistica per la richiesta di assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I cittadini interessati potranno scaricare il modello dall’homepage del sito, compilarlo ed inoltrarlo – insieme alla documentazione richiesta, specificata nel modulo – al Comune di Aprilia, utilizzando raccomandata R.R. oppure ricorrendo alla PEC.

In caso di invio tramite raccomandata R.R., la documentazione dovrà esser indirizzata a “Comune di Aprilia, Dirigente del Settore V – Ufficio Casa, piazza dei Bersaglieri 30) e sulla busta chiusa dovrà esser riportata la dicitura “Domanda di assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica”.

Se la modalità scelta è la PEC; invece, basterà indicare nell’oggetto “Domanda di assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica”, inviando tutto all’indirizzo del Protocollo Generale protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it. In questo caso – pena l’inammissibilità – tutta la documentazione deve esser inviata in un unico file allegato (scansionato e non fotografato).

L’Ufficio Casa specifica ai cittadini interessati che, in considerazione dell’aggiornamento semestrale della graduatoria (Dicembre/Giugno), le domande inoltrate entro il 31 dicembre 2020, così come quelle inoltrate entro il 30 giugno, saranno di competenza dei rispettivi successivi semestri.