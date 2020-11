Settimana della Gentilezza, Anzio stanzia 28.500 euro per progetti sociali

Settimana Mondiale della Gentilezza: l’Amministrazione De Angelis stanzia ulteriori 28.500 euro per finanziare i progetti sociali delle Associazioni iscritte all’Albo Comunale della Città di Anzio. L’Assessore Velia Fontana: “Un atto concreto verso chi è in prima linea per aiutare le persone in difficoltà”

La Giunta De Angelis, nel giorno clou della Settimana Mondiale della Gentilezza ed a poche ore dalla Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco, comunica l’approvazione della delibera, che stanzia ulteriori 28.500 euro in sostegno delle Associazioni, iscritte all’Albo Comunale, per il sostegno alle attività di assistenza sociale dei più deboli, durante l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Coronavirus.

“L’Amministrazione – afferma l’Assessore alle politiche sociali della Città di Anzio, Velia Fontana – si fa con atti concreti e con il preciso indirizzo di tendere la mano alle realtà del territorio che, insieme al Comune ed a tutte le Istituzioni preposte, sono impegnate per dare supporto alle persone con disabilità ed a chi è alle prese con le conseguenze economiche della pandemia. Oggi nelle scuole, con diversi progetti, si celebra la Settimana Mondiale della Gentilezza; il nostro atto è una goccia nel mare, ma concreta, per tendere la mano a chi, tutti i giorni, è impegnato per aiutare il prossimo”.

I contributi di cui sopra, in deroga straordinaria a quanto stabilito dal regolamento per la richiesta di contributo alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale che svolgono attività di promozione e sussidiarietà sociale, riguarderanno anche progetti specifici come:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per l’operato dei volontari e dell’utenza;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ acquisto di strumentazioni informatiche e di connessione;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ interventi di manutenzione ordinaria dei locali sede delle Associazioni e le opportune opere di sanificazione degli ambienti ed adeguamento dei locali ai ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ sensi del DPCM del 26/04/2020;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ rimborsi spese per i volontari impegnati nei Servizi diretti al sostegno dell’utenza.

Con successivo atto di liquidazione, l’Amministrazione procederà al riconoscimento dei contributi, erogati preventivamente per il 50% dell’importo e per il restate 50% al termine degli interventi, previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, con le relative attestazioni di pagamento.

Online l’Avviso Pubblico https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio38_sovvenzioni-e-vantaggi-economici_0_124679_48_1.html