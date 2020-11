PD e Patto per Nettuno: Non esiste alcun tipo di condivisione politica nei confronti della maggioranza di destra

Alla luce del comunicato congiunto tra il sindaco Coppola ed il professor Marchiafava riguardo la collaborazione di carattere professionale e non politica di quest’ultimo per affrontare la seconda ondata dell’emergenza covid nella nostra città, il Partito Democratico ed il Patto per Nettuno intendono precisare che non esiste alcun tipo di condivisione politica nei confronti della maggioranza di destra che amministra la nostra città. Anzi come annunciato dai nostri consiglieri in più occasioni la nostra posizione è più che mai critica nei confronti della gestione pressappochista e della programmazione inesistente messa in atto dal sindaco e dai sui sodali. Ora più che mai il nostro sforzo sarà quello di un controllo sempre più puntuale su ogni atto (se mai ne facciano) deliberato dal sindaco Coppola e da quel che resta della sua giunta. Come abbiamo più volte dichiarato non è infatti più accettabile correre dietro l’emergenza perché si corre seriamente il rischio che del “grigio” si nasconda tra le sue pieghe. Serve programmazione e trasparenza e non formule magiche o atti copia-incolla.

Partito Democratico

Carla Giardiello

Roberto Alicandri

Marco Federici

Patto per Nettuno

Gianni Cancelli

Antonio Taurelli