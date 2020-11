Lazio, Aurigemma (FDI): “Che fine ha fatto progetto Regione per piantare 6 milioni alberi?”

“Oggi è la Giornata nazionale degli alberi e rappresenta un momento importante per acquisire la piena consapevolezza di quanto il rispetto e la sostenibilità ambientale debbano essere delle priorità per tutti noi. Le istituzioni devono fare molto di più in questo senso, anche perché ne vale del benessere dei cittadini. Proprio per questo, chiediamo a che punto sia il progetto ossigeno, lanciato con la solita enfasi dalla regione, che aveva come obiettivo la piantumazione di 6 milioni di alberi. Chiediamo: ad oggi quanti ne sono stati piantati, e dove? Non vorremmo che si trattasse del solito spot dell’amministrazione Zingaretti, molto brava a lanciare annunci, ma poi in estrema difficoltà nel concretizzarli. Anche perché quando parliamo di programmi e bandi, la regione Lazio non ha brillato in questi anni per grande efficienza, basti ricordare i pesanti ritardi che hanno riguardato il psr ( programma sviluppo rurale)”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.