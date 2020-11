Nasce la Buona Destra a Nettuno

“Io spero in una politica che non insegua il popolo ma che sappia essere avanguardia, che sappia costruire futuro, identità, grandezza e grandezze. Che sappia renderci orgogliosi di far parte di una comunità. Una politica che scriva ogni giorno il nostro romanzo collettivo. Aperta, accogliente, vitale. Questa è la mia idea di buona politica, di Buona Destra”.

Filippo Rossi

E’ stato costituito da pochi giorni il Comitato territoriale Buona Destra Nettuno.

Il Comitato riunisce numerose persone che hanno deciso di aderire al Movimento Politico nazionale fondato e guidato da Filippo Rossi.

Un Movimento che trova la propria identità culturale nel valori enunciati nel Manifesto della Buona Destra.

Ci collochiamo nell’area della tradizione di Destra ma ben distinta dai partiti sovranisti e populisti, che con la loro azione dettata per lo più da tatticismi elettorali e campagne propagandistiche, hanno contribuito al progressivo impoverimento del dibattito politico italiano.

La Buona Destra agisce per recuperare all’impegno chi si riconosce nei valori della Destra moderata, costruttiva e propositiva, ancorata a valori nazionali, ma in grado di dialogare con i Movimenti analoghi europei e internazionali per la riforma delle Istituzioni Europee; contraria al Partito Unico della Spesa clientelare e parassitaria che ha drammaticamente ridotto l’efficienza dello Stato il cui compito primario deve tornare ad essere la difesa del bene comune.

Il Comitato Buona Destra Nettuno intende contribuire con responsabilità civica e politica alle istanze del territorio nella consapevolezza che le necessità della comunità sono prioritarie alle logiche partitiche.