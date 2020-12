Anzio. ApA: Vignarola, un passo decisivo verso l’ampliamento della Riserva di Tor Caldara

“Siamo molto soddisfatti dell’approvazione della proposta di ampliamento della Riserva di Tor Caldara all’area della “Vignarola”da parte della Commissione Ambiente della Regione. Si tratta di un ulteriore decisivo passo di un percorso che il “Comitato per la tutela del verde della Vignarola” ha cominciato 5 anni fa con la battaglia contro la delibera dei “quattro cantoni”.

Fin da quando siamo nati, 2 anni e mezzo fa, e dal primo giorno in cui siamo stati rappresentati in Consiglio comunale da Luca Brignone ci siamo battuti per questa preziosissima area verde e abbiamo dato il nostro contributo all’elaborazione e alla presentazione del progetto di ampliamento.

Oggi, grazie al grande lavoro del Consigliere regionale Daniele Ognibene, che ringraziamo calorosamente anche noi, questo progetto è ormai vicino al traguardo: dopo il passaggio in Commissione, deve essere solo approvato dal Consiglio regionale, cosa che molto probabilmente avverrà alla prima occasione utile”.

Apprezziamo inoltre che il Comune abbia dato spazio alla proposta di Legambiente di istituire una riserva marina nella zona sottostante la Torre. Ci auguriamo che sia l’inizio di un percorso di tutela dei numerosi beni naturalistici, archeologici e marini che Anzio ha la fortuna di avere e che fino ad oggi non hanno avuto la cura che meritano.

Il Direttivo di Alternativa per Anzio