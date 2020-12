Nettuno. Italia Viva: soddisfazione per la mozione sulla biblioteca

È con grande soddisfazione che il Comitato esprime tutta la sua gratitudine al Consigliere Antonio Taurelli che con un iter non facile ha portato all’attenzione del Consiglio comunale la petizione popolare, promossa dal Comitato civico per chiedere l’istituzione di una Biblioteca comunale degna della nostra Città.

Felici di questo primo passo e consapevoli del lungo e complesso percorso, siamo determinati a proseguire nel lavoro di collaborazione con il Consigliere Taurelli e con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione della Biblioteca.

Siamo fortemente convinti dell’importanza di investimenti pubblici nella cultura perchè cultura non è solo sapere è anche economia, è investire sulle generazioni future, è giustizia sociale.La povertà non è solo economica ma anche culturale ed educativa.

La lettura e l’accesso ai luoghi della conoscenza sono strumenti fortissimi di emancipazione e riscatto sociale. Un grande grazie a tutti i cittadini di Nettuno che con le loro firme hanno sostenuto e dato forza a questo progetto e promettiamo loro che saranno sempre informati e coinvolti nell’itinere

di questa iniziativa.

Per finire ci piace riportare una frase dell’imperatore romano Adriano sull’importanza di creare biblioteche:

” Fondare biblioteche è come costruire granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire!”

Parole dette 2000 anni fa, ma terribilmente attuali.

Per il Comitato

Stefania Mariola

Giuliana Di Mico

Teresa Frasca