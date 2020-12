Nettuno. Lega, Zomparelli e Alessandrini: Mazza fuori dalla lega già a novembre, e non dal 7 dicembre

“Ciò che si è indurito nel male è più facile spezzarlo che correggerlo” e chi predica rispetto parlando di stile e dignità, dovrebbe prima sincerarsi che lo abbia manifestato e portato, ma soprattutto meritato.

Riguardo al comunicato stampa del Consigliere Mazza del 7 dicembre 2020, egli scrive di essere “Amareggiato dalla mancanza di rispetto” ricevuta e dichiara di uscire dal Partito lamentando un l’evidente pretesto di non essere stato avvertito della nomina del nuovo coordinatore locale.

La cosa è alquanto imbarazzante, e avremmo fatto volentieri a meno di scriverla tenendo queste diatribe all’interno della coalizione nel rispetto della maggioranza ma, chiamati in causa, ci troviamo costretti a rispondere, nostro malgrado.

Verità per verità, infatti, il partito Lega apprendeva solo per mezzo stampa dell’uscita dal partito del consigliere Mazza da un articolo di un quotidiano locale web già nel mese scorso e, precisamente, con l’articolo del 17 novembre dal titolo “Antonello Mazza lascia la Lega e scioglie il sodalizio con la Alessandrini”, a cui non è seguita alcuna smentita dall’interessato.

Ovvio che, quindi, il fatto che non sia stato avvertito ufficialmente (ma solo ufficiosamente) della nomina di un nuovo coordinatore, fosse cosa a lui non più dovuta;

pertanto, ogni altra discussione sulla vicenda è soltanto gossip da cui prendiamo le distanze, perché non è tempo di proclami ma di azioni.

Azioni che nel mandato del consigliere Mazza nella lega non si ricordano, ne in consiglio ne come presidente di commissione.

Ma noi siamo diversi: Facciamo i migliori auguri al nuovo percorso politico del consigliere uscente, augurandogli, veramente e sinceramente, il meglio.

La Lega Nettuno va avanti, perché quando l’idea politica è forte, non importa quanti lasciano quella che è stata la loro casa: L’importante è che chi resta, ci creda fortemente.

#avantitutta

Il Coordinatore Cittadino Lega Luca Zomparelli

Il Consigliere Comunale Lega Lorenza Alessandrini