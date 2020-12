Anzio, Velia Fontana “Sindaco e giunta al lavoro tutti insieme per dare risposte a cittadini”

“Questo è un periodo particolare per il nostro Paese, a livello nazionale.

Come amministrazione comunale, siamo impegnati fortemente a dare risposte concrete alla cittadinanza, soprattutto in un momento delicato come questo. La pandemia ha cambiato le nostre vite e, oltre all’emergenza sanitaria, il covid ha provocato pesanti ripercussioni anche sul tessuto produttivo locale. Anche ad Anzio la situazione e’ complessa, ma noi insieme al sindaco stiamo lavorando con grande sacrificio, nell’ambito delle nostre competenze, per non lasciare indietro nessuno. Il nostro obiettivo e’ esclusivamente quello di sostenere la nostra comunità, contrastando l’emergenza in ambito sanitario, e allo stesso tempo cercare di tutelare le tante attività che stanno incontrando pesanti difficoltà. Per questo, ritengo che alcune polemiche sull’amministrazione comunale e anche quelle sul ruolo delle donne all’interno della giunta, siano sbagliate, pretestuose e me ne dissocio. Il sindaco Candido de Angelis, insieme a tutti gli assessori e a tutta la

Maggioranza, sta portando avanti un lavoro concreto per il territorio avendo la fiducia in tutti, in primis le donne. Nella nostra squadra, ognuno fornisce il suo contributo, come giusto che sia. La condivisione, il confronto nel merito delle proposte, la disponibilità al dialogo e il rispetto degli altri sono i valori sui quali si basa la nostra azione amministrativa.

L’obiettivo unico, ripeto, e’ quello di dare risposte incisive alle istanze delle persone, senza personalismi. La finalità da perseguire è il benessere dei cittadini, da raggiungere impegnandosi tutti insieme, come abbiamo fatto fino ad oggi. In questi due anni e mezzo, abbiamo lavorato sodo e ottenuto anche risultati importanti per Anzio, che ha molteplici potenzialità da sfruttare al meglio ( pensiamo in primis al turismo), e come sempre siamo disponibili ad accettare consigli e critiche costruttive al fine di migliorare il nostro operato, nel merito. Di certo, però, le polemiche sterili non servono a niente e a nessuno, in particolar modo in una fase per certi versi drammatica come quella attuale.

Servono, come abbiamo gia detto in precedenza, i fatti e non le parole”.

Lo dichiara in una nota l’assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio Velia Fontana