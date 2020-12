Anzio-Fdi: Giannino si occupi di problemi veri

“Rispondiamo noi di Fratelli d’Italia di Anzio, alle vergognose e pretestuose affermazioni che la Consigliera Giannino ha fatto a mezzo social, sul nostro Partito.

In estrema sintesi, secondo la citata consigliera del Pd, noi dovremmo fare “un atto di coraggio” perché non ci ritorna un posto in Giunta e mandare di conseguenza a casa l’amministrazione, o qualcosa del genere. Questa idea di politica centrata sulle poltrone è perfettamente in linea con il suo partito, il Pd, che governa a livello nazionale con chi li ha presi a pesci in faccia fino a ieri e non ci stupisce che per un posto di potere sarebbero capaci di tutto, senza nessuna dignità politica. Invece noi di Fratelli d’Italia, cara consigliera Giannino, oggi siamo andati a discutere con il Sindaco del Bilancio della città, della situazione della manutenzione delle case popolari, del sostegno alle imprese e della nostra rappresentanza all’interno dell’amministrazione, su cui abbiamo ricevuto rassicurazioni da Candido De Angelis.

Siamo ancora capaci di mettere l’interesse della città e delle persone prima dei nostri posti, così come sta facendo Laura Nolfi che collabora fattivamente su qualsiasi emergenza, senza.calcoli o secondi fini.

Ha ragione su una cosa la citata consigliera: la città ci pesa e ci studia. Pesa e studia anche lei però, consigliera Giannino, percui le consigliamo di occuparsi di proposte serie e dei problemi veri della gente, invece di scrivere post che galleggiano tra l’inutilità ed il grottesco”.

Fratelli d’Italia di Anzio