Genzano. Si dimette il segretario del Pd Carlo Valle: ringrazio tutti

Circolo “I. Belardi”

Genzano di Roma

Al Segretario Provinciale

dott. Rocco Maugliani

Caro amico Rocco,

con la presente lettera ha termine il mio mandato di Segretario pro tempore del PD della Sezione di Genzano che mi ha visto ospite pro tempore dal 6 aprile 2019 ad oggi 18 dicembre 2020 (20 mesi c.a). Desidero rivolgere un ringraziamento doveroso e sincero a tutti per avermi accompagnato in questa indimenticabile esperienza politica che ho avuto la fortuna di condividere con voi. Rivolgo a voi un sentito e commosso ringraziamento per aver avuto l’opportunità di fare l’esperienza di Segretario e di avere avuto sempre comprensione e incoraggiamento in questo difficile percorso che insieme abbiamo fatto. Ieri sera ho avuto il privilegio di passare una mezz’ora con i giovani democratici di Genzano. Credo che questa sia la novità assoluta per questo Partito e all’interno della nostra comunità democratica. Grazie ragazzi per il vostro impegno e della vostra disponibilità. Permettetemi di dire un Grazie vero al Sen. Astorre Segretario Regionale e al nostro amico Rocco Segretario Provinciale che mi hanno aiutato in questi 20 mesi difficili per il nostro Partito.

Periodo questo vissuto con intensità per il susseguirsi di momenti storici del nostro paese Italia e della nostra città:

• Elezioni Europee nel maggio 2019;

• Elezioni le Amministrative 2020 con proposta candidatura di Carlo Zoccolotti a Sindaco con l’unanimità del Direttivo di Genzano;

• la scissione del PD con la nascita di Italia Viva nel mese di ottobre;

• la proposta di candidatura di Carlo Zoccolotti nell’assemblea pubblica il 30 novembre 2019 alla coalizione di csx con la presenza del Segretario Regionale Sen Astorre e del Segretario provinciale Rocco Maugliani;

• Città Futura che lascia non senza traumi la coalizione.

• firma del 1° Accordo per la costituita coalizione di csx il 6 febbraio

• firma nel mese di giugno di 3 ulteriori Accordi con Demos. Noi Domani e Democratici e Progressisti con i quali viene chiusa la coalizione di csx.

Situazioni queste superate con responsabilità e senso di appartenza ad una idea politica/sociale e di partito.

Il nostro impegno è stato di mettere in campo un Programma innovativo e una nuova generazione. con una determinazione la più condivisa possibile sulla città che vogliamo, su una idea di futuro per Genzano e della nuove generazioni. Consapevoli poi che questo momento drammatico di pandemia ha notevolmente mutato le abitudini delle realtà famigliari, economiche e sociali del nostro paese.

Abbiamo convinto i nostri cittadini a votarci affidandoci il governo di questa città. Ora tutta la responsabilità sarà da attribuire alla nostra capacità di buon governo.

Le attese da parte dei cittadini oggi sono infinitamente diverse da quelle di solo pochi anni fa e aggiungo anche in conseguenza di questa pandemia. Non rendersene conto sarebbe un grave errore.

Non nascondo la preoccupazione di uno status dell’Amministrazione molto complicata.

Buon lavoro al nuovo Segretario , al Direttivo al Nostro Sindaco e agli Assessori e Consiglieri Comunali. Un Grazie a tutti gli iscritti, simpatizzanti e cittadini che in questo periodo hanno aiutato il nostro Partito ad avere una nuova classe dirigente, non secondario, un Sindaco per la prima volta del PD a Genzano. non posso non ringraziare tutti coloro che con contributi hanno sostenuto la difficile campagna elettorale e sanato gran parte dei debiti che si erano accumulati dal 2012 cioè dall’inizio dei commissariamenti che si sono succeduti in questi anni. Tutto ciò è stato possibile grazie alla professionalità e pazienza del nostro tesoriere Luciano Caputo. Permettetemi di fare un breve cenno alla nostra amica Giovanna Stellato che per circa un anno e mezzo è stata la nostra segretaria nonostante la grave malattia che l’aveva colpita Ha continuato il suo lavoro sia come delegata alla Direzione Provinciale che componente del nostro Direttivo.

Cari amici è doveroso da parte evidenziare che le dimissioni da Segretario sono legate ad una mia decisione che più volte ho manifestato in questi venti mesi. Ho accettato l’invito a fare il Segretario con il compito di riconciliare il nostro partito con i cittadini, superare vecchie tensioni , innovare e rinnovare i quadri dirigenti, portare il partito con una nuova classe politica alle elezioni. Ora è il tempo di affidare il partito a Voi.

Grazie Rocco che anche questa sera sei con noi a Genzano.

Genzano di Roma, 18 dicembre 2020

IL SEGRETARIO

Carlo VALLE