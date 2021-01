Capolei: “Roma Capitale avvii subito i lavori per la riapertura della Strada provinciale 23B”

Il Consigliere di Forza Italia presso la Città Metropolitana di Roma Capitale, Mario Cacciotti, su richiesta del Consigliere regionale Fabio Capolei, del capogruppo al comune di Anzio Massimo Millaci, e del capogruppo al comune di Nettuno Elisa Mauto, ha presentato venerdì 15 gennaio una mozione urgente rivolta alla sindaca di Roma Virginia Raggi, concernente la “messa in sicurezza della Strada provinciale 23b Padiglione-Acciarella”.

“Con la mozione presentata dall’amico e collega Mario Cacciotti, e dal gruppo Forza Italia, chiediamo a Roma Capitale di avviare i lavori per la messa in sicurezza e la riapertura immediata della strada provinciale 23b”, spiega in una nota il Consigliere Capolei. “Lo stato di degrado in cui versa è inaccettabile, così come è inaccettabile il fatto che un’arteria tanto importante per il territorio, che attraversa aree di pregio, si sia trasformata in una discarica a cielo aperto. Cosicché oltre al problema della viabilità si è aggiunto nel tempo quello igienico-sanitario”.

“Da oltre un anno – sottolinea – attendiamo gli interventi di manutenzione, interventi da noi più volte sollecitati. Nel rispetto dei cittadini e dei lavoratori che quotidianamente attraversavano la strada provinciale, e ai quali è stata tolta questa importante via di collegamento, diciamo che non possiamo e non vogliamo più attendere. Basta”, conclude Capolei.