Anzio.Pollastrini M5S: il Comune partecipi al Bando per lo sport nei parchi

Alcuni mesi fa prima dell’estate avevo presentato in Consiglio Comunale la proposta del deputato M5S, ex campione olimpionico Felice Mariani, di destinare aree verdi comunali per la pratica dello sport a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che soffrivano gli effetti negativi della pandemia, la proposta fu accolta e la giunta delibero’ l’utilizzo dei parchi dando mandato agli uffici di provvedere in tal senso

Purtroppo alla delibera segui l’inerzia totale per evidente scarso interesse, ma adesso è sorta una nuova opportunità infatti il Ministero dello sport tramite Sport e Salute SpA sta promuovendo questo tipo di iniziativa a livello nazionale in collaborazione con ANCI mettendo a disposizione dei fondi, con il progetto denominato sport nei parchi

Si tratta di un progetto molto semplice, in cui il comune deve mettere a disposizione un area di un parco cittadino e poi tramite un bando saranno alcune associazioni sportive dilettantistiche del territorio a usufruirne con la possibilità di praticare attività sportiva in sicurezza anti Covid-19 per i propri iscritti e in cambio destinare i fine settimana a attività sportiva sociale e inclusiva e gratuita a favore dei cittadini. Quando la situazione epidemica lo renderà possibile nell’area si potranno organizzare anche dimostrazioni sportive. Il tutto con finanziamento del Ministero che fornirà alle associazioni sportive anche il materiale necessario. Inoltre la nostra città gode di clima mite gran parte dell’anno quindi l’attività sportiva organizzata nei parchi pubblici può avere un buon successo.

Visto che adesso abbiamo un Delegato allo Sport, il consigliere Massimiliano Millaci, ho illustrato a lui il progetto con l’individuazione di alcune aeree verdi che potrebbero essere idonee. Il Delegato ha preso impegno di attivarsi immediatamente affinché il comune di Anzio possa partecipare a questo bando che scade a metà febbraio quindi tempi stretti.

Sono già molti i Comuni che hanno aderito e mi auguro che la nostra città non perda questa occasione di trasformare la proposta del M5S in atto concreto

Rita Pollastrini

Capogruppo M5S