Anzio, al via i lavori per il restyling integrale della Riviera Mallozzi

Ad Anzio, nella giornata di ieri, ultimato l’intervento per il rifacimento delle condotte fognarie, sono iniziati i lavori per il restyling integrale della Riviera Mallozzi, la rinomata via anziate che collega l’area archeologica del Porto Neroniano con l’attuale Porto Innocenziano.

“Come da cronoprogramma, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – è iniziata l’opera per la realizzazione della nuova riviera, con i belvedere sul mare, la pavimentazione artistica ed il nuovo arredo urbano, che puntiamo ad ultimare entro l’inizio dell’estate. L’importante investimento si aggiunge all’ammodernamento, quasi completato, della storica Via Paolini, della litoranea Ardeatina, dei marciapiedi di Viale Severiano ed a tutta una serie di interventi che, insieme al Sindaco De Angelis ed alla maggioranza di governo, abbiamo programmato sul territorio comunale”.