Patto del Popolo: Il responsabile Placidi precisa su Attoni e Zucchini

Arrivano le precisazioni del responsabile del Patto del Popolo, Patrizio Placidi. L’ex Assessore dopo avere letto le dichiarazioni di Attoni e Zucchini, pubblicate sul nostro giornale chiarisce in merito: “leggo adesso l’articolo in cui si parla del PDP .

Il signor Attoni si è dimesso da oltre 6 mesi quindi non fa parte del nostro movimento.

L’amico Giorgio Zucchini è un nostro simpatizzante, se la sua volontà è quella di uscire dal movimento basta una comunicazione”.