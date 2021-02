Bruognolo: “Nomina Zomparelli assessore è un valore aggiunto per Nettuno”

“Da oggi la Lega ha un assessore nella giunta della città di Nettuno – dichiara

Tony Bruognolo, Coordinatore per la Provincia di Roma Sud della Lega

Salvini Premier – Luca Zomparelli, che si occuperà di sicurezza, polizia

locale, viabilità, servizio legale e politiche agricole”.

“Ringrazio tutta la comunità della Lega della città di Nettuno per questo

importante risultato – continua Bruognolo – e in particolare Lorenza Alessandrini, capogruppo al Consiglio Comunale, e il direttivo tutto, ma anche le forze della maggioranza di centrodestra della città, che hanno dimostrato uno spirito di grande collaborazione, ed in particolare il Sindaco Alessandro Coppola per la fiducia concessa”.

“Il contributo del nostro assessore Zomparelli, al quale auguro buon lavoro, – conclude Bruognolo – costituirà un valore aggiunto per l’amministrazione

comunale, come anche quello dell’altro neo-assessore, Fabrizio Tomei, di

Forza Italia. Una squadra sempre più forte e coesa, a beneficio di tutta la

cittadinanza di Nettuno”.