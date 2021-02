Nettino. Alicandri e Federici: Si pensi alla salute pubblica e non alla suddivisione del potere

“Ci dispiace dover sottolineare l’ennesima inconsistenza ed irresponsabilità dell’amministrazione comunale di Nettuno. Infatti negli ultimi giovedì non c’è stato il controllo che ci aspettavamo (in realtà non c’è stato praticamente nulla) durante il mercato settimanale ed oggi purtroppo abbiamo dovuto constatare la quasi totale assenza di verifiche e distanziamenti. Ci rendiamo assolutamente conto che c’è una profonda e comprensibile voglia di socialità da parte dei cittadini e una grande necessità per le attività economiche di massimizzare le entrate, ma una amministrazione seria e responsabile deve farsi promotrice di un controllo che garantisca le necessità di tutti in piena sicurezza a tutela della salute pubblica. Lo diciamo perché purtroppo questo coronavirus è talmente subdolo che bastano pochi giorni di “liberi tutti” per far risalire i contagi e gettare alle ortiche tutti gli sforzi fatti finora. Perciò invitiamo il sindaco Coppola, molto impegnato in questi giorni a distribuire sedie, strapuntini e medagliette ad attivare tutte le strutture che ha a disposizione nel suo ruolo di garante della salute pubblica perché queste sono le cose ora necessarie e che una amministrazione seria deve perseguire e non altre che hanno il gusto rancido della politica politicante che pensa solo alla distribuzione del potere”.

Roberto Alicandri

Marco Federici