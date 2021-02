Nettuno Progetto Comune: che fine hanno fatto i tamponi rapidi?

Fino ad oggi nessuna comunicazione in merito al loro utilizzo e tempi previsti, neanche informarle.

Questa mattina ci siamo permessi, come gruppo consiliare, di avanzare una proposta che coinvolgesse i medici di base sul territorio per essere veloci ed efficaci come amministrazione.

Ed ecco subito ben 2 comunicati tardivi sul solito , giornale di maggioranza, dell’assessore Noce e del consigliere Marchiafava che informano i cittadini che proprio venerdi scorso, fatalità, L’Unità di Crisi ha pianificato proprio ciò che abbiamo proposto questa mattina nella nostra umile, ma legittima, richiesta.

Fino a questo punto il sarebbe il solito vergognoso copione della politica attuale di Nettuno, se non fossero state usate parole e riferimenti inaccettabili che qualificano la nostra proposta come “strumentale polemica o chiacchera o ancora peggio speculazione..”

Siamo distanti da questo modo di interpretare il proprio ruolo pubblico, siamo disgustati da questa mistificazione dei fatti e delle parole, tra l’altro pubbliche e scritte.

Non vogliamo commentare per “cristiana compassione” gli articoli, le false auto celebrazioni gratuite, i loro autori e gli ignobili attacchi giornalistici ad una semplice proposta a favore della salute pubblica.

Pensiamo, al di là dell’odio personale e dell’uso politico addirittura dei tamponi rapidi gratuiti giunti per i nettunesi, di aver reso un servizio di informazione e di impulso in favore della collettività Nettunese in questo drammatico momento per tutti e nel colpevole silenzio di amministratori e delegati vari.

Il Gruppo Consiliare

Nettuno Progetto Comune