Anzio. ApA: domenica 14 raccolta firme proposta legge Stazzema

Anche ad Anzio è partita la raccolta firme a sostegno della legge di proposta popolare contro la propaganda fascista e nazista proposta dal sindaco di Stazzema, città teatro della strage di Sant’Anna di Stazzema, un’iniziativa che in questi giorni è protagonista in tutte le piazze d’Italia.

Noi di Alternativa per Anzio abbiamo deciso di dare un contributo a questa causa. Chi vorrà potrà sottoscrivere la proposta presso la nostra sede in Via di Valle Schioia 125 (Lavinio Stazione), domenica 14 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Riteniamo sia importante dare un segnale forte che possa cancellare l’onta della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e che possa mostrare il sentimento antifascista della città.

Le firme saranno autenticate, nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19, dal nostro consigliere Luca Brignone.

Tale iniziativa è volta ad interpretare un sentire comune, il ripudio del fascismo, e dare un contributo per facilitare la raccolta firme a sostegno di una proposta popolare che, ne siamo certi, i cittadini accoglieranno con interesse e condivisione.

Il Direttivo di Alternativa per Anzio