Anzio, il presidente del Consiglio Roberta Cafà: “Ecco gli obiettivi da raggiungere”

“Sarò il Presidente di tutti i Consiglieri Comunali, di maggioranza e di opposizione, a totale disposizione per migliorare il funzionamento della massima Assise Cittadina. Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco per la fiducia, i Consiglieri che hanno sostenuto la mia elezione e quelli che, pur esprimendo altre legittime preferenze, sono certa di coinvolgere attivamente nello svolgimento delle mie funzioni”.

Lo ha affermato il nuovo Presidente del Consiglio Comunale della Città di Anzio, Roberta Cafà, che, da lunedì scorso, si è insediata nell’ufficio al primo piano della Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina.

Nei primi giorni del suo insediamento gli incontri con il Segretario Generale e con i Dipendenti, per definire la nuova organizzazione dell’Ufficio di Presidenza ed i primi obiettivi da raggiungere: miglioramento e potenziamento della trasmissione streaming dei lavori del Consiglio, organizzazione ottimale del lavoro delle Commissioni Consiliari, pubblicazione online immediata di tutti gli atti con i relativi allegati, insieme ad un primo calendario di incontri, con i Capigruppo di maggioranza ed opposizione, finalizzato a migliorare lo svolgimento dell’Assise Cittadina.

“Da circa un anno il virus ha cambiato le nostre vite, – prosegue il Presidente Cafà – all’emergenza sanitaria si è aggiunta quella economica, con serie ripercussioni​ sociali all’interno di molte famiglie. Il Consiglio Comunale tutto è la sede istituzionale preposta per il confronto democratico ma, soprattutto, deve consolidarsi come uno strumento, efficace ed efficiente, per la ripartenza e per la programmazione della Città di domani”.

