Nettuno. Sprofonda la strada a Scacciapensieri

Una profonda buca si è aperta da una settimana all’incrocio di via della Liberazione con via dei Larici. Un cedimento dell’asfalto che ha svelato il vuoto sottostante, forse scavato con le piogge, ma molto pericoloso, se si pensa a quante persone e veicoli passavano, fino a qualche giorno fa, in quel punto della strada.

I residenti sperano in una rapida esecuzione dei lavori e messa in sicurezza del tratto di strada. E torna il problema di una rete stradale e delle fognature in decadimento totale.