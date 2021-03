Nettuno. FdI raccoglie le firme per quattro proposte di legge

Comunicato

Quest’oggi sul Piazzale Lungomare delle Sirene in Nettuno i Circoli Territoriali di Nettuno “ Circolo fdi Giorgio Almirante Nettuno” e “Circolo Costruire Futuro” hanno realizzato un gazebo al fine della raccolta

delle firme per quattro proposte di legge:1. Elezione diretta del Presidente della Repubblica; 2. Abolizione dei

Senatori a vita; 3. Tetto delle tasse in Costituzione; 4. Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

Quattro delle tante battaglie che Fratelli d’Italia porta avanti per il popolo italiano.

Ringrazio di cuore tutte le persone che, nonostante il tempo non proprio favorevole, oggi si sono intrattenute

con noi , sotto il nostro gazebo per sostenere FdI, un partito che anche sul territorio cresce ogni giorno di più

con la promessa che torneremo con nuove iniziative non appena cesserà l’emergenza sanitaria.

Ad maiora !

Il Portavoce del Circolo FdI “G. Almirante Nettuno”

Avv. Fabrizio Lanzi