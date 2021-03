Disabilità, Capolei-Rampetti: “1500 famiglie attendono il contributo dal Comune di Roma”

“A Roma circa 1.500 cittadini affetti da disabilità gravissima, sui 3166 in graduatoria, non hanno ancora ricevuto il contributo economico che spetta loro, nonostante siano regolarmente presenti nelle graduatorie stilate dal Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale. Parliamo della metà degli aventi diritto”, lo comunicano in una nota congiunta la responsabile della Consulta Disabilità di Roma di Forza Italia, Daniela Rompietti, e il Consigliere regionale Fabio Capolei. “Abbiamo presentato in Consiglio regionale un’interrogazione – si legge – per chiedere alla Giunta di intervenire, sia stanziando nuovi fondi presi dal bilancio regionale, come fatto nel 2020, sia sollecitando il Comune e la nuova alleata Raggi. È necessario fornire risorse per tutelare i cittadini affetti da disabilità gravissima, e dare certezza sulla tempistica di invio del contributo”, conclude la nota.