Lega: Più sicurezza a Nettuno con il Targa System nelle strade più pericolose

Nuovo progetto dell’amministrazione Coppola e dell’Assessore Zomparelli volto ad installare dispositivi Targa System fissi lungo le strade più pericolose e trafficate di Nettuno. Si tratta d un sistema fisso di riconoscimento targhe (il cosiddetto Targa System) che controllerà se le auto sono assicurate e in regola con la revisione, se il veicolo è stato rubato o risulta tra quelli ‘attenzionati’ dalle forze dell’ordine o se è sottoposto a fermo amministrativo. «Sarà possibile, per le forze dell’ordine, inserire i dati in tempo reale per controllare un veicolo sospetto», spiega Zomparelli. Il Targa System verrà installato inizialmente solo in alcuni quartieri e/o punti di accesso alla città, con l’obiettivo di arrivare ad una copertura completa. Infatti, l’obiettivo è di costituire «un tavolo composto da tecnici» che avranno il compito di ripensare il rapporto tra Assetto urbano, viabilità e sicurezza. Idea, questa, messa in campo insieme alla consigliera Lorenza Alessandrini neodelegata all’assetto del territorio. «Si potranno anche far incrociare i dati degli incidenti stradali, nello specifico come e dove avvengono, aumentando anche la risposta in termini di sicurezza stradale». Una volta fatto ciò, sarà possibile ipotizzare interventi concreti, partendo dall’installazione di segnaletica, dissuasori di velocità, magari fuori dal centro e quindi in zone più periferiche al fine anche di rivalutarle. La Polizia Locale, nonostante sia sotto organico, svolge un enorme lavoro sul territorio e questo Strumento del Targa System viene concepito come un forte ed importante ausilio al nostro comando di Polizia Locale e alle Forze Dell’ordine in generale.