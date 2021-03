Anzio, Pollastrini: “Nessuna trattativa per ingresso in maggioranza. Il nostro resta ruolo di opposizione”

“In qualità di capogruppo del M5S di Anzio smentisco categoricamente alcune illazioni circolanti in questi giorni circa una fantomatica trattativa per una altrettanto fantomatica entrata in maggioranza del M5S in cambio di un assessorato o qualsivoglia altro ruolo.

Non ho mai ricevuto alcuna proposta in questo senso e qualora fosse accaduto, avrei rispedito al mittente a strettissimo giro senza ulteriore valutazione.

Il nostro era e resta un ruolo di opposizione in cui cerchiamo di essere propositivi nell’interesse dei cittadini e nei limiti delle nostre possibilità, in coerenza col mandato elettorale affidatoci dal 14% degli elettori nel 2018 , per cui il simbolo del Movimento continuerà ad essere rappresentato là dove finora è stato”.

Lo dichiara Rita Pollastrini, Capogruppo M5S Anzio.