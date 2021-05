Aprilia. No a discarica La Cogna, lunedì incontro tra consiglieri comunali, provinciali e regionali

Aprilia chiama i propri rappresentanti regionali e provinciali per un’azione condivisa contro il progetto di discarica, presentato dalla società Paguro srl a La Cogna. È questo, in estrema sintesi, il senso dell’incontro tra i consiglieri comunali di Aprilia, i consiglieri regionali della Provincia di Latina e i consiglieri provinciali, organizzato per lunedì prossimo, 10 maggio 2021, a partire dalle ore 11:00 presso l’Aula consiliare “Luigi Meddi”.

L’evento è frutto dell’iniziativa dell’intero Consiglio Comunale, con l’adesione convinta sia della maggioranza che della minoranza.

“L’incontro di lunedì si inserisce all’interno del percorso che in questi mesi ci ha visti compatti contro il progetto di discarica di via Savuto – commentano i consiglieri comunali – ora, al di là delle appartenenze e delle sensibilità politiche, crediamo sia doveroso chiedere ai nostri rappresentanti in Provincia e in Regione Lazio di supportare, con azioni concrete, la volontà dei cittadini apriliani ai livelli di governo superiori, proprio nelle sedi dove fondamentalmente si prendono le decisioni, in questo ambito”.

Come già avvenuto qualche settimana fa, in occasione della prima Conferenza dei Servizi, alle associazioni e ai comitati che hanno presentato osservazioni (nella misura di un rappresentante per ogni realtà) sarà consentito di assistere all’incontro, prendendo posto in sala consiliare.