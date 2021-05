Nettuno. Domenica 16, Open Day Danza Orientale al Teatro Studio 8

Domenica 16 maggio lezione gratuita dalle ore 16 alle 18

Il Teatro Studio 8 di Nettuno propone l’Open Day gratuito di Danza Orientale con Natascia e Romina Malizia (Accademia Danza Zahir Egypt – Fiore di Loto Opes Benessere Italia Ente riconosciuto Coni), domenica 16 maggio, dalle ore 16 alle ore 18, nel rispetto delle normative per la sicurezza Covid.

Prossimamente il Teatro Studio 8 in occasione dell’Estate Nettunese aprirà all’aperto e in sicurezza, sempre nel rispetto delle normative Covid. I Liberi Teatranti torneranno in scena con una commedia inedita per i primi di luglio, presenteranno la programmazione completa degli spettacoli durante la serata di Gran Galà. Domenica 16 maggio potrà accedere all’Open Day chiunque abbia voglia di provare i benefici dell’antica Danza del Ventre, senza limite di età. Ma quali sono i suoi benefici psicofisici? – rilassa il corpo, lo spirito e la mente – rafforza e delinea le braccia – aiuta la memoria e la creatività – corregge la nostra postura – rende eleganti e femminili – rassoda e brucia calorie – tonifica e modella i muscoli addominali – aiuta la nostra agilità ed autostima – allevia i sintomi premestruali – favorisce la circolazione – aiuta a socializzare e dona allegria. Nasce in Medio Oriente e si collega ad antichi culti religiosi che celebravano la fertilità nelle società matriarcali della Mesopotamia. È la “Danza” delle donne per le donne, si narra che venisse danzata intorno alla gestante durante il parto. Nel XIX secolo i viaggiatori occidentali recandosi in Oriente, vedendo le danzatrici e folgorati dai movimenti di addome e fianchi, coniarono il termine attuale “Danza del Ventre”. Durante la Danza i movimenti che ricordano figure legate alla terra, natura e universo, ovvero i movimenti di anca, i cerchi, le figure di otto, fanno sì che le giunture e i legamenti della parte bassa della schiena e del bacino, si muovano attraverso sequenze dolci. Ciò contribuisce ad aumentare il flusso del fluido sinoviale (lubrificazione naturale) nelle giunture. Attraverso i movimenti della colonna vertebrale e del bacino si ha un effetto simile a quello dello Yoga nell’attivazione dei 7 Chakra in modo naturale e benefico.

Natascia e Romina Malizia insegnano dallo scorso anno ad Anzio, presso la Palestra Club dei Cesari Fitness and Wellness (Hotel dei Cesari), dove il 1 giugno riprenderanno le lezioni del corso di danza. Ringraziano Jamila Bastet, insegnante Midas e Maestra federale FIDS, e la bellydancer internazionale Maryem Bent Anis (Accademia Taus Club) , insegnante Midas e Maestra federale FIDS come guida e punto di riferimento. Ricordiamo che la Danza Orientale è una forma di Danzaterapia, aiuta ad esprimere se stessi, superare blocchi emotivi, ritrovare la propria femminilità ed autostima, aiuta a superare stati di stress e depressivi. Prova anche tu i benefici dell’antica Danza Orientale. OPENDAY Domenica 16 Maggio – Teatro Studio 8 – Via Nettuno Velletri, 8 – Nettuno (Rm). Per info e prenotazioni +39 3289712092.

N.R.M