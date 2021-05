Anzio, Italia Viva su asilo nido comunale: “Nostro cavallo battaglia nel piano opere pubbliche”

Italia Viva è soddisfatta che il suo cavallo di battaglia, per il quale ognuno di noi si sarebbe incatenato come testimonianza di civiltà, ovvero la costruzione del primo asilo nido comunale ad Anzio, sia oggi parte del piano triennale dello opere pubbliche.

Questo risultato deve essere il passo decisivo per dotare la nostra città di tutti quei servizi sociali di aiuto alle famiglie, grazie anche alla legge chiamata Family Act, nata da un’idea della Ministra Elena Bonetti, che segue le direttive del Recovery Plan che ha destinato più di 4 miliardi in politiche per la Famiglia.

Questo atto si aggiunge ad una lunga serie di azioni amministrative proposta da Italia Viva che hanno via via preso la forma di atti amministrativi.

Tutto ciò, ci porta ad esprimere un giudizio positivo e di Buon Governo dell’Amministrazione De Angelis.

Da oggi intendiamo aprire un confronto con il Sindaco De Angelis teso a verificare le condizioni affinchè Italia Viva possa far parte dell’azione di Governo della città.

Governo della città che nei prossimi mesi sarà impegnato a far ripartire l’economia locale grazie all’avvio di opere importanti e strategiche quali la riqualificazione del Paradiso sul Mare, l’avvio della gara e dei lavori del Porto e l’acquisizione di un’area strategica quale l’Ospedale Militare.

Anna Marracino

Capogruppo Italia Viva Anzio