Anzio, Silani: “Grande soddisfazione per delibera sul nido comunale”

“Ieri in Consiglio comunale è stata approvata la delibera per la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale in via del Tridente, ubicato in un immobile confiscato alla criminalità organizzata. In Commissione Servizi Sociali abbiamo portato avanti questo progetto con grande determinazione, e aver ottenuto oggi, con voto unanime, questo risultato mi riempie di orgoglio. I cittadini e le famiglie di Anzio, il cuore della nostra comunità, avranno a disposizione un servizio fondamentale per bambini e genitori. Ringrazio i consiglieri che hanno votato il provvedimento, in particolare i miei colleghi di Forza Italia che hanno seguito l’iter di questo progetto fin dal primo momento con grande interesse”.

Lo dichiara in una nota il Consigliere comunale di Anzio di Forza Italia Matteo Silani.