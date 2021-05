Nettuno. L’Opposizione protocolla richiesta Consiglio Comunale su Demanio e Poseidon

Alla C.A. del Presidente del Consiglio Comunale di Nettuno

Giuseppe Barraco

e.p. c. al Sindaco di Nettuno

Alessandro Coppola

Ai Sigg. Consiglieri Comunali

Loro Sedi

Ogg. Richiesta convocazione Consiglio Comunale

Visto l’art. 17 comma 3 e 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, i sottoscritti domandano che si riunisca il Consiglio Comunale in udienza conoscitiva ex art. 48 al fine di acquisire notizie, informazioni e documentazioni relative all’attività amministrativa finora espletata in materia demaniale onde poter promuovere un giudizio sull’operato del Sindaco e della Giunta secondo quanto disposto dall’art. 59 del Regolamento. A tal fine, si chiede di fissare l’ audizione del Sindaco, del Dirigente competente in materia di demanio e del Presidente della Pro Loco Nettuno. Nella medesima sessione si richiede anche di fissare l’audizione dell’Amministratore Unico della Società Poseidon s.r.l. affinché possa illustrare al Consiglio Comunale la situazione attuale in cui versa la partecipata.

Si rammenta che a norma del 5° comma dell’art 17 del Regolamento, il Consiglio Comunale dovrà essere riunito entro e non oltre i venti giorni dall’avvenuta presentazione della richiesta.

Con osservanza

I consiglieri Comunali

Waldemaro Marchiafava

Antonio Taurelli

Simona Sanetti

Daniele Mancini

Marco Federici

Roberto Alicandri

Enrica Vaccari