Anzio. Convocato per il 3 giugno il Consiglio comunale in seduta urgente

Il Presidente del Consiglio Comunale

Roberta Cafà comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta di urgenza, per il giorno 03/06/2021 alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Interrogazioni ed interpellanze; Ratifica Delibera Giunta Comunale N. 50 del 05/05/2021 ai sensi del D.Lgs 267/2000 Art. 175 commi 4 e 5; II Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 – Art. 175 D.Lgs 267/2000; Approvazione variazione del Piano Triennale delle opere pubbliche 2021-2022-2023 ed elenco annuale 2021 ai sensi dell’art. 21 comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016.

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale si terrà a porte chiuse, nel rispetto delle distanza di sicurezza, e verrà trasmessa in diretta streaming.