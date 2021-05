La Lega Salvini Premier Nettuno scende in piazza, boom di nuovi tesserati

“Emozionante, crediamo sia questa la parola giusta per descrivere il vissuto di questi giorni. Sappiamo che ci seguono in tanti, ma davvero siamo rimasti sorpresi dalla presenza e dalla partecipazione in queste prime calde giornate estive. E nonostante l’avvicinarsi della festività e del ponte del 2 giugno, numerosi sono stati i nuovi tesserati e gli affiliati che hanno rinnovato la loro fedeltà alla Lega.

L’occasione è stata fondamentale per calarci dalla parte dei cittadini e comprendere i loro punti di vista sulla città, sull’economia, sulla sicurezza, prendendo spunto dai racconti di vita reale e dai bisogni concreti di tutti i giorni per trovare le soluzioni migliori che vadano incontro a tutti, nessuno escluso. La Lega Salvini Premier Nettuno ha portato a termine il tesseramento in soli due giorni con 50 nuovi iscritti e solo 15 giorni fa la nascita del direttivo con 25 tesserati… un risultato straordinario per un totale di 75 nuovi iscritti in 15gg, merito di una squadra unita un direttivo pieno di iniziative e entusiasmo. Grazie a tutti i cittadini di Nettuno che hanno partecipato alla firma Mangia Come Parli e all’iscrizione del partito. Risultato raggiunto grazie al contributo e collaborazione del coordinatore provinciale, Tony Bruognolo e del direttivo locale. La Lega Salvini Premier a Nettuno c’è esiste e…cresce. #AvantiLegaNettuno”. Così in una nota stampa l’assessore Luca Zomparelli e il consigliere comunale Lorenza Alessandrini.