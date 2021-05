Anzio, chiuse le prenotazioni per il bus storico e già si pensa a ripetere l’iniziativa

Ad Anzio, unica città del litorale romano Bandiera Blu e Bandiera Verde 2021, tutti gli eventi di “Anzio, quando la storia incontra il gusto – Visita guidata ai siti storici in bus con apericena”, pianificati dall’Amministrazione De Angelis, per dare impulso alla ripresa economica del territorio, hanno già fatto registrare il sold out. Il servizio prenotazioni, curato dall’Assessorato alle attività produttive, è stato sospeso.

“Questa mattina, – afferma l’Assessore, Valentina Salsedo, che in prima persona ha coordinato il progetto – sono stati esauriti gli ultimi posti disponibili nei sedici eventi in programma, con diverse prenotazioni di turisti che saranno ad Anzio nel corso del mese di giugno. Stiamo valutando, in base alla disponibilità economica, di ripetere l’iniziativa anche nel corso dell’anno. A bordo del Bus Anzio, la gloriosa storia cittadina incontrerà i sapori di quella che per noi, innamorati di questa città, è la migliore cucina marinara al mondo”.

I cittadini ed i turisti, in totale sicurezza, a bordo di un lussuoso bus, da giovedì 3 giugno, tutti i martedì, mercoledì, giovedì e venerdì di giugno, con partenza alle ore 18.00 da Viale Mencacci, all’altezza del parcheggio La Piccola, partiranno per un tour, di oltre due ore, alla scoperta dei siti storici di Anzio: Il Teatro Romano, il Parco Archeologico del Vallo Latino Volsco, il Parco Imperiale della Villa di Nerone, il Porto di Anzio, lungo il Molo Innocenziano, per gustare, anche al tramonto, alcune ricette della cucina marinara anziate. Pasta alici e pecorino, il polpo su crema di patate, il merluzzo al profumo di Anzio e tanti altri piatti della tradizione marinara anziate, accompagnati da buon vino, renderanno “unico” il percorso storico, culturale e gastronomico, alla scoperta della Città candidata ad essere “La Regina dell’Estate 2021”.