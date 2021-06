Nettuno. Il calendario della disinfestazione adulticita e larvicida nei diversi quartieri

Nel territorio del Comune di Nettuno, nei prossimi giorni, saranno effettuati nuovi interventi di disinfestazione adulticita e larvicida contro gli insetti 🦟 molesti.

Questa la programmazione del servizio:

✅ 11/06/2021 dalle ore 01.00 presso: Centro cittadino, Lungomare, Divina Provvidenza, via S. Maria, P.zza Garibaldi (fino a via Diaz), Loricina, Località S. Maria, Cimitero, S. Barbara, S. Giacomo, Zucchetti, Cioccati, Pocacqua, P.zza Garibaldi, Seccia, Campo Sportivo, Cretarossa, Ponserico, Eschieto, via A. Moro, Cioccati Nord.

✅21/06/2021 dalle ore 01.00 presso: Campo sportivo, via dei Frati, Laghetto Granieri, Tre Cancelli, Acciarella (compreso Sferracavallo), Loc. Verdiana, Canala, Piscina Cardillo, Cadolino, Sandalo (Levante e Ponente), Cervicione, Torre del Monumento.

✅30/06/2021 dalle ore 01.00 presso: Centro cittadino, Lungomare, Divina Provvidenza, via S. Maria, P.zza Garibaldi, Loricina , Cimitero, Campo Baseball, Palazzetto dello sport, Marinaretti, Borgo, Resistenza Nettunese;