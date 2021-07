Plastic Free, Mauro: “A Nettuno saranno installate 5 case dell’acqua”

“Lunedì partiranno i sopralluoghi che precedono i lavori di installazione delle “Case dell’acqua”, distributori di acqua potabile refrigerata liscia e gassata che il Comune di Nettuno metterà a disposizione dei cittadini. Il servizio avrà un costo di cinque centesimi al litro.

Al momento è prevista l’istituzione di cinque postazioni, di cui una realizzata con i fondi della Regione Lazio e quattro dalla società “Le Fontanelle Srl”, che si è aggiudicata la gara di appalto per l’affidamento in concessione del servizio. Le Case dell’acqua verranno collocate su tutto il territorio comunale: un distributore sarà installato in centro città e i restanti nelle zone Sandalo, Tre Cancelli, Sant’anna (Creta Rossa), e Santa Barbara. Si tratta, pertanto, di un servizio a costo zero per il Comune di Nettuno, a fronte della concessione del suolo pubblico.

Questa iniziativa nasce nell’ambito del progetto sperimentale “Plastic free”, volto a eliminare l’uso della plastica e, contestualmente, a incentivare l’uso di borracce e bottiglie di vetro, con il fine di ridurre l’impatto ambientale. Ringraziamo per la collaborazione l’assessorato e i dipendenti dell’ufficio Ambiente”.

Così in una nota Elisa Mauro, Consigliere comunale di Nettuno, Delegato del Progetto “Plastic Free”.