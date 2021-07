Nettuno. Il Banco del Mutuo Soccorso in concerto sabato 31 luglio

Un evento da non perdere quello di sabato prossimo 31 luglio al Teatro Soazio Vitale dove si esibirà la storica band del Banco del Mutuo Soccorso. Formazione di punta del rock progressive italiano, il Banco del Mutuo Soccorso ha mostrato una particolare attenzione al cantato e alle liriche, ottenendo un successo di pubblico e di critica ancor più forte all’estero che in patria, nato nel 1968, a Marino nel cuore dei Castelli Romani. Un gruppo con decine di album di successo. Si esibirà sabato luglio alle 21,30 al Teatro Spazio Vitale in via Canducci 29. Costo del biglietto 20 euro. Per informazioni e prenotazioni 329 6953085