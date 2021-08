Nettuno Progetto Comune ringrazia l’On. Fassina per l’interrogazione sui fatti accaduti durante il consiglio del 23 luglio

Il gruppo Nettuno Progetto Comune ringrazia l’Onorevole Stefano Fassina per aver avviato un’interrogazione parlamentare sui recenti fatti accaduti durante il consiglio comunale del 23 luglio 2021.

L’Onorevole ha avvalorato e considerato la nostra azione come consiglieri comunali dando seguito all’immediata nota di segnalazione che abbiamo inoltrato alla Prefettura, nella quale abbiamo espresso il nostro sgomento per il silenzio del Sindaco, del Presidente del Consiglio assistito dalla Segretaria Comunale e di tutti i consiglieri rispetto a quanto affermato da un loro collega di maggioranza.

L’interessamento della politica nazionale su quanto accade nel nostro territorio è per noi prioritario e prezioso. Noi crediamo profondamente nel ruolo delle istituzioni, nella loro credibilità, così come i principi che la sanciscono.

Ma il dubbio più Amletico è come mai il Sindaco Coppola e la sua maggioranza abbiamo preferito tacere piuttosto che intervenire su un fatto così grave e inquietante.

Auspichiamo tutti in una libera e spontanea delucidazione dell’accaduto, in caso contrario attenderemo l’intervento degli organi competenza a cui, consentiteci, rinnoviamo il nostro ringraziamento per il loro inestimabile contributo a difesa del prestigio delle Istituzioni della Città di Nettuno.

Nettuno Progetto Comune

I consiglieri comunali

Avv. Simona Sanetti

Dott.Daniele Mancini