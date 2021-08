Mattia (PD): Lazio accessibile, un nuovo portale per la disabilità

Approvato emendamento al collegato di bilancio della Regione Lazio un emendamento che prevede l’istituzione di un Portale regionale della disabilità con l’obiettivo di favorire il diritto all’informazione delle persone con disabilità.

“L’istituzione del Portale per la disabilità rappresenta uno strumento essenziale per rendere la Regione Lazio sempre più accessibile. Il diritto di accesso alle informazioni e la fruibilità dei servizi informatici – dichiara Eleonora Mattia, prima firmataria dell’emendamento – sono alla base di un’idea di pubblica amministrazione inclusiva. Grazie al portale, dove confluiranno tutti i dati e le iniziative inerenti le politiche sociali e in particolare per la disabilità, ogni cittadina e ogni cittadino potrà non solo accedere alle informazioni, ma formulare proposte e suggerimenti all’amministrazione regionale”.

“Con questo nuovo portale la Regione continua la battaglia per promuovere la cultura dell’inclusione sociale, del rispetto e della valorizzazione della diversità, contrastando la discriminazione e la marginalizzazione. Uno strumento – conclude Mattia – di cittadinanza attiva, in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili, che avvicina la macchina amministrativa alla cittadinanza diffondendo una cultura delle pari opportunità e dell’inclusione sociale a tutto tondo”.

Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione lavoro Consiglio Regionale del Lazio