Anzio, l’assessore Gianluca Mazzi passa alla Lega

“Dopo un lungo percorso di natura politica, nell’ottica di un rafforzamento della coalizione di centrodestra, comunico la mia convinta adesione alla Lega.

Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco, Candido De Angelis, per la fiducia e per avermi accolto, nel 2018, nella lista civica che porta il suo nome. Allo stesso tempo ringrazio tutti gli amici che mi hanno supportato consentendomi l’onore di rappresentarli nella massima Assise cittadina, i Consiglieri Comunali con i quali ho condiviso e continuerò a condividere questo percorso Amministrativo e che non hanno fatto mai mancare il loro supporto alla nostra azione di Governo, ai quali sono legato da una comune militanza e soprattutto vicinanza, di idee e di valori, all’interno della grande famiglia del Centrodestra.

Continuerò, così come fatto fino ad oggi, ad essere a disposizione della nostra Città e della coalizione tutta affinché possano essere raggiunti, anche attraverso il mio operato, gli ambiziosi progetti in campo dall’Amministrazione della quale mi onoro far parte”.

Così l’assessore alla Pianificazione del Territorio di Anzio Gianluca Mazzi.