Anzio. Terzo giorno di lavoro per Shingle22j Overtime

Terzo giorno di lavoro per Shingle22j Overtime. Un particolare ringraziamento al Sindaco Candido De Angelis e all’Assessore Laura Nolfi che hanno reso possibile dare continuità a questo progetto. Il tema “storico” di questa edizione 2021 è legato al recupero delle origini, in particolare è dedicato alla realizzazione di interventi scultorei su quattro massi della scogliera che rappresenteranno il “mythos” di questa città. Ascanio e Anteo sono i soggetti ispiratori di quest’evento artistico. Difatti secondo lo storico Xenagora Anzio fu fondata da Anteo, figlio di Ulisse e della maga Circe, mentre un’altra leggenda del ciclo troiano narrata da Gaio Giulio Solino attribuisce alla città un diverso fondatore: Ascanio, figlio di Enea.

L’evento, a cura di Andrea Mingiacchi, si pregia della direzione artistica del Prof. Luca Marovino in collaborazione con il Prof. Alessandro Canu. I due scultori sono accompagnati in questa esperienza da studenti e diplomati in scultura presso l’Accademia delle Belle Arti di Frosinone: Leonardo Antonucci, Matteo Marovino, Claudia Saltarelli e Ramona Urbano.