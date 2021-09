Anzio, Piccolo: “In commissione Bilancio regolamento su beni confiscati alla mafia”

“Ieri si è svolta la commissione, da me convocata, per discutere il Regolamento sui beni confiscati alla mafia. Si tratta di un atto molto importante, poiché il Regolamento, talvolta, è un requisito necessario per partecipare ai bandi regionali su questi temi. Vista la rilevanza dell’argomento, voglio ringraziare le consigliere Federica De Angelis e Rita Pollastrini per il contributo propositivo che hanno fornito durante la seduta odierna. Su un tema così delicato, è fondamentale la collaborazione e la sinergia di tutti. Il regolamento discusso passerà al vaglio del consiglio comunale, per l’approvazione. Sono soddisfatta per l’andamento dei lavori della commissione, poiché abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità su un argomento molto complesso e di grande importanza.

Lo dichiara in una nota la Presidente della Commissione bilancio e patrimonio del Comune di Anzio Giusy Piccolo