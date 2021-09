Anzio. Guain M5S: La Giunta è fuori controllo

“Il Consiglio Comunale, eletto dai cittadini, ha il compito di tracciare la linea politica del comune, di conseguenza, da norma, la Giunta ha il DOVERE di attuarla.

DA NORMA! …perchè ad Anzio le norme non si rispettano! Almeno quando fa comodo!

Mi sto riferendo ad un Ordine del Giorno del Movimento 5 Stelle approvato all’unanimità in Consiglio Comunale il 20.12.2020 dove si dava mandato di far partire i lavori di riqualificazione del parcheggio “La Piccola”, già per il 2021, utilizzando una parte del parcheggio come area sosta Camper, attrezzata e a pagamento, come previsto da legge.

Molto utile alla varietà e al miglioramento del livello del servizio ricettivo e turistico della città.

Ma la Giunta che fa?

Decide deliberatamente e unilateralmente di dare mandato con un Avviso Pubblico, per proposte progettuali per la riqualificazione dell’area “La Piccola”, omettendo totalmente l’area a sosta Camper, contravvenendo all’indirizzo datogli da tutto il Consiglio Comunale.

NON SI PUÒ gestire un comune fregandosene deliberatamente dell’organo eletto democraticamente dai cittadini. Il Consiglio Comunale, da legge, è SOVRANO!

LA GIUNTA È FUORI CONTROLLO, non rispetta il Consiglio Comunale e i cittadini, pensa di fare quello che gli pare senza dover rispondere più a nessuno.

E in tutto questo i consiglieri della maggioranza dormono, o sono distratti da altro?

Così facendo perdono di vista la loro funzione, lasciando “de facto” carta bianca agli assessori.

E il Sindaco che fa?

Sta anche lui fregandosene del Consiglio Comunale?

Fa quello che gli pare con gli Assessori e se ne frega spudoratamente anche dei suoi consiglieri di Maggioranza?

INCOMPETENZA, NEGLIGENZA O OPPORTUNISMO?”

Alessio Guain