Nettuno. Domenica 26, appuntamento Plasticfree a Torre Astura

“Il 26 settembre nella Data Nazionale PLASTICFREE con oltre 300 appuntamenti in tutta Italia, i volontari di zona saranno presenti nell’incantevole località di TORRE ASTURA patrocinati dal comune di Nettuno. Insieme ai volontari PLASTICFREE saranno presenti svariate associazioni di volontariato, tutti uniti per pulire un pezzetto del nostro mondo, come sempre prima della pulizia spiaggia si terra un breve breafing d’informazione sui danni delle plastiche e microplastiche nell’ambiente, e una breve relazione storica di Torre Astura con la D.ssa Maria Serena De Francesco Archeologa e Direttore scientifico del Museo Antiquarium presso il Forte Sangallo”