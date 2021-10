Anzio. Rifiuti. PdP: nel contenzioso tra Ditta e Comune ci rimettono gli operatori ecologici

Riceviamo e pubblichiamo

” ‘ perché deve cedere il posto alla nuova società di Ciampino, e chi ci va di mezzo sono gli Operatori Ecologici Ecologici.. a cui la ditta sta pagando solo il % dello stipendio!

Proprio loro che anche se non gli vengono corrisposte le loro spettanze, continuano a lavorare con dignità.

Loro che hanno subito critiche da tutti, come se fossero loro a decidere, additati per colpe non addebitabili a loro.

Esempi eclatanti sono i cassonetti che si riempiono subito dopo il loro passaggio; le strade che vengono impunemente sporcate e tanta gente crede che la strada sia l’unico modo per disfarsi dei propri rifiuti! Hanno vissuto in prima persona il malumore dei cittadini.

L’ operatore ecologico, viene guardato come colui che sta rubando lo stipendio, indicato come colui che non ha alcun diritto, che si allontana dal posto di lavoro, che è la causa di tutti i mali che affliggono la città, e i commenti malevoli si sprecano, spesso anche in maniera esplicita come se fossero bestie.

E invece questo stipendio è mancato o ritardato.

Qualcuno paventa la sospensione del servizio, ma non si farà perché è una cosa illegale essendo un servizio pubblico e si rischiano denunce penali.

Quindi continuano a lavorare,senza sapere quando verranno pagati e se verranno pagati!

Ma il fatto non fa notizia.

“.

Patto del Popolo Anzio